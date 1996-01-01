Обучение состоит из 4 модулей
Ощущение или взаимосвязь с трассой
- Визуальный контакт с трассой / чувство скорости;
- Разгон / чувство разгонной динамики;
- Торможение и рассчет дистанции интенсивности замедления;
- Разберемся с телеметрией.
Научитесь выстраивать взаимосвязь с автомобилем и окружающей средой. Чувствовать реакции автомобиля на ваши действия, а самое главное уметь их прогнозировать наперед.
- Какие есть варианты прохождения любого поворота;
- Что определяет тот или иной вариант прохождения поворота;
- Какие параметры изначально влияют на выбор;
- Точки вращение автомобиля в повороте;
- Прохождение связок поворотов.
Систематизируем процесс выбора прохождения любого поворота.
- Что такое недостаточная / избыточная поворачиваемость?
- Как перераспределение веса влияет на баланас машины;
- Сильные и слабые фазы поворота для недостаточной и избыточной поворачиваемости;
- U/V траектории и баланс машины;
- Точка вращения и баланс автомобиля.
Узнаете, что с физической точки зрения происходит с автомобилем во время прохождения поворота и в разных фазах этого поворота.
- Угол увода / распределение сцепных возможностей шины в разных фазах поворота;
- Как добиться максимального сцепления от шины;
- Какие есть способы воздействия на резину;
- Как правильно прогревать шины;
- Контроль износа / перегрева резины;
Научитесь работать с резиной, добиваться максимум возможного сцепления от вашего автомобиля, понимать влияние прижимной силы на поведение автомобиля и уметь адаптировать под этой свой пилотаж.
- Аэродинамическое сцепление;
- Изменение пилотажа с увеличением прижимной силы автомобиля;