МЕНЮ
Получите фундаментальные гоночные знания от пилота Формулы–1
Курс основанный на 20-ти летнем опыте от картинга до Формулы 1
начало курса
4 апреля
продолжительность
1 месяц
количество модулей
4 модуля
МЕНЮ
Получите фундаментальные гоночные знания от пилота Формулы–1
Курс основанный на 20-ти летнем опыте от картинга до Формулы 1
начало курса
4 апреля
продолжительность
1 месяц
количество модулей
4 модуля
Для кого это обучение
Начинающим
Основы быстрого пилотажа, работы с машиной, вхождений в повороты и многое другое
Профессионалам
Программа становится откровением даже для опытных гонщиков с многолетним стажем
Любителям
Курс сделает вас быстрее на гоночной трассе и уверенней за рулем на дорогах общего пользования
Sim-рейсерам
Методика поможет стать быстрее в киберспортивных симуляторах
Если это про тебя, то жми кнопку
За 30 дней программы
ТЫ НАУЧИШЬСЯ:
Понимать машину и ее реакцию
Связывать траектории с разгоном и торможением
Пилотировать на пределе сцепления
Адаптировать пилотаж под особенности машины
И это только малая часть, чему я тебя научу на программе
Обучение состоит из 4 модулей
Модуль 1
Ощущение или взаимосвязь с трассой
Результат:
  • Визуальный контакт с трассой / чувство скорости;
  • Разгон / чувство разгонной динамики;
  • Торможение и рассчет дистанции интенсивности замедления;
  • Поворачиваемость машины;
  • Разберемся с телеметрией.
Научитесь выстраивать взаимосвязь с автомобилем и окружающей средой. Чувствовать реакции автомобиля на ваши действия, а самое главное уметь их прогнозировать наперед
Модуль 2
Построение траекторий
Результат:
  • Какие есть варианты прохождения любого поворота;
  • Что определяет тот или иной вариант прохождения поворота;
  • Какие параметры изначально влияют на выбор;
  • Точки вращение автомобиля в повороте;
  • Прохождение связок поворотов.
Систематизируем процесс выбора прохождения любого поворота.
Модуль 3
Физические процессы
Результат:
  • Что такое недостаточная / избыточная поворачиваемость?
  • Как разные силы и действия пилота воздействуют на поведение автомобиля;
  • Сильные и слабые фазы поворота для недостаточной и избыточной поворачиваемости;
  • U/V траектории и баланс машины;
  • Точка вращения и баланс автомобиля.
Узнаете, что с физической точки зрения происходит с автомобилем во время прохождения поворота и в разных фазах этого поворота.
Модуль 4
Максимизация сцепления
Результат:
  • Угол увода / распределение сцепных возможностей шины в разных фазах поворота;
  • Как добиться максимального сцепления от шины;
  • Какие есть способы воздействия на резину;
  • Как правильно прогревать шины;
  • Контроль износа / перегрева резины;
Научитесь работать с резиной, добиваться максимум возможного сцепления от вашего автомобиля, понимать влияние прижимной силы на поведение автомобиля и уметь адаптировать под этой свой пилотаж.
  • Аэродинамическое сцепление;
  • Изменение пилотажа с увеличением прижимной силы автомобиля;
Обучение состоит из 4 модулей
Модуль 1
Ощущение или взаимосвязь с трассой
Результат:
  • Визуальный контакт с трассой / чувство скорости;
  • Разгон / чувство разгонной динамики;
  • Торможение и рассчет дистанции интенсивности замедления;
  • Поворачиваемость машины;
  • Разберемся с телеметрией.
Научитесь выстраивать взаимосвязь с автомобилем и окружающей средой. Чувствовать реакции автомобиля на ваши действия, а самое главное уметь их прогнозировать наперед.
Модуль 2
Построение траекторий
Результат:
  • Какие есть варианты прохождения любого поворота;
  • Что определяет тот или иной вариант прохождения поворота;
  • Какие параметры изначально влияют на выбор;
  • Точки вращение автомобиля в повороте;
  • Прохождение связок поворотов.
Систематизируем процесс выбора прохождения любого поворота.
Модуль 3
Физические процессы
Результат:
  • Что такое недостаточная / избыточная поворачиваемость?
  • Как перераспределение веса влияет на баланас машины;
  • Сильные и слабые фазы поворота для недостаточной и избыточной поворачиваемости;
  • U/V траектории и баланс машины;
  • Точка вращения и баланс автомобиля.
Узнаете, что с физической точки зрения происходит с автомобилем во время прохождения поворота и в разных фазах этого поворота.
Модуль 4
Максимизация сцепления
Результат:
  • Угол увода / распределение сцепных возможностей шины в разных фазах поворота;
  • Как добиться максимального сцепления от шины;
  • Какие есть способы воздействия на резину;
  • Как правильно прогревать шины;
  • Контроль износа / перегрева резины;
Научитесь работать с резиной, добиваться максимум возможного сцепления от вашего автомобиля, понимать влияние прижимной силы на поведение автомобиля и уметь адаптировать под этой свой пилотаж.
  • Аэродинамическое сцепление;
  • Изменение пилотажа с увеличением прижимной силы автомобиля;
Физическая подготовка
от тренера Alpine F1 Team для лучших результатов
Чтобы вы могли выдерживать профессиональные соревнования, в онлайн-курсе мы также даём программу специальных физических упражнений для автоспорта.
Сила
Необходима для противостояние большим перегрузкам и точному рулению
Стабильность
Необходима для умения эффективно использовать и прикладывать имеющуюся силу
Выносливость
Необходима для сопротивляния перегрузкам в течении длинных гонок, не теряя темп и избегая ошибок
Коннор Свон
Действующий спортивный тренер команды Alpine Formula 1 (ex. Renault). Тренирует Даниэля Риккьярдо и Сергея Сироткина.
Сергей Сироткин
Автор обучения
Я понял, что хочу не только проявить себя на трассе, но и внести вклад в развитие автоспорта. Чтобы каждый человек, неравнодушный к гонкам, получил шанс реализовать себя в этой среде.

Академия S35 — это возможность научиться навыкам пилотирования, которыми обладают менее 2% водителей в мире, участвовать в автоспортивных чемпионатах и выигрывать их.
Пилот программы SMP Racing, пилот Ф1 и 24 часа Ле-Мана;

Начал карьеру в 2008 году с картинга;

Двукратный бронзовый призёр гоночной серии GP2;

Чемпион Европейской Формулы-Абарт 2011 года;
Тарифы участия
Базовый
  • ﻿Доступ к 4 модулям курса
  • База дополнительных материалов
  • Домашние задания без проверки
  • Запись одного голосового чата c разборами Сергея Сироткина
  • База дополнительных материалов
  • Полная проверка Домашних заданий от Сергея Сироткина
  • Фирменная кепка S35 с автографом Сергея Сироткина
  • Записи всех голосовых чатов с разборами участников
  • Личный чат с Сергеем Сироткиным
  • Индивидуальная тренировка на симуляторе с Сергеем Сироткиным
189.900 руб
Продвинутый
  • Доступ к 4 модулям курса
  • Дополнительный модуль по физической подготовке от действующего тренера команды F1 Alpine
  • База дополнительных материалов
  • Полная проверка Домашних заданий от Сергея Сироткина
  • 4 голосовых чата с разборами участников от Сергея Сироткина
  • Доступ в закрытый чат участников курса
  • Фирменная кепка S35 с автографом Сергея Сироткина
  • Модуль от Сергея Сироткина на тему: Как попасть в автоспорт
  • Записи всех голосовых чатов с разборами участников
34.900 руб
42.900 руб
15.900 руб
18.900 руб
До конца продаж осталось:
  • Личный чат с Сергеем Сироткиным
  • Индивидуальная тренировка на симуляторе с Сергеем Сироткиным
  • Дополнительный модуль по физической подготовке от действующего тренера команды F1 Alpine
  • 4 голосовых чата с разборами участников от Сергея Сироткина
  • Доступ в закрытый чат участников курса
  • Фирменная кепка S35 с автографом Сергея Сироткина
  • Записи всех голосовых чатов с разборами участников
  • Личный чат с Сергеем Сироткиным
  • Индивидуальная тренировка на симуляторе с Сергеем Сироткиным
  • Скидка на заезды в MIKS Karting
  • Скидка на заезды в MIKS Karting
  • Скидка на заезды в MIKS Karting
VIP
149.900 руб
Осталось 25 мест
Осталось 5 мест
  • Модуль по применению навыков в повседневном вождении
  • Модуль от Сергея Сироткина на тему: Как попасть в автоспорт
  • Модуль по применению навыков в повседневном вождении
  • 4 голосовых чата с разборами участников от Сергея Сироткина
  • Дополнительный модуль по физической подготовке от действующего тренера команды F1 Alpine
  • Модуль от Сергея Сироткина на тему: Как попасть в автоспорт
  • Модуль по применению навыков в повседневном вождении
  • Доступ в закрытый чат участников курса
  • Доступ к 4 модулям курса
оформить в рассрочку
оформить в рассрочку
Тарифы участия
Базовый
  • ﻿Доступ к 4 модулям курса
  • База дополнительных материалов
  • Домашние задания без проверки
  • Запись одного голосового чата c разборами Сергея Сироткина
  • Дополнительный модуль по физической подготовке от действующего тренера
⠀⠀команды F1 Alpine
  • База дополнительных материалов
  • Полная проверка Домашних
⠀⠀заданий от Сергея Сироткина
  • 4 голосовых чата с разборами
⠀⠀участников от Сергея Сироткина
  • Доступ в закрытый чат участников курса
  • Фирменная кепка S35 с
⠀⠀автографом Сергея Сироткина
  • Модуль от Сергея Сироткина на тему: Как попасть в автоспорт
  • Записи всех голосовых чатов с разборами участников
  • Личный чат с Сергеем Сироткиным
  • Индивидуальная тренировка на
⠀⠀симуляторе с Сергеем Сироткиным
189.900 руб
Продвинутый
  • Доступ к 4 модулям курса
  • Дополнительный модуль по физической подготовке от действующего тренера команды F1 Alpine
  • База дополнительных материалов
  • Полная проверка Домашних
⠀⠀заданий от Сергея Сироткина
  • 4 голосовых чата с разборами
⠀⠀участников от Сергея Сироткина
  • Доступ в закрытый чат участников курса
  • Фирменная кепка S35 с
⠀⠀автографом Сергея Сироткина
  • Модуль от Сергея Сироткина на тему: Как попасть в автоспорт
  • Записи всех голосовых чатов с разборами участников
34.900 руб
42.900 руб
15.900 руб
18.900 руб
До конца продаж осталось:
  • Личный чат с Сергеем Сироткиным
  • Индивидуальная тренировка на
⠀⠀симуляторе с Сергеем Сироткиным
  • Личный чат с Сергеем Сироткиным
  • Индивидуальная тренировка на
⠀⠀симуляторе с Сергеем Сироткиным
  • Скидка на заезды в MIKS Karting
  • Скидка на заезды в MIKS Karting
  • Скидка на заезды в MIKS Karting
VIP
149.900 руб
Осталось 25 мест
Осталось 5 мест
  • Модуль по применению навыков в повседневном вождении
  • Дополнительный модуль по физической подготовке от действующего тренера команды F1 Alpine
  • Модуль от Сергея Сироткина на тему: Как попасть в автоспорт
  • Доступ в закрытый чат участников курса
  • 4 голосовых чата с разборами
⠀⠀участников от Сергея Сироткина
  • Модуль по применению навыков в повседневном вождении
  • Фирменная кепка S35 с
⠀⠀автографом Сергея Сироткина
  • Записи всех голосовых чатов с разборами участников
  • Модуль по применению навыков в повседневном вождении
  • Доступ к 4 модулям курса
оформить в рассрочку
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Информация
ИП Сироткин Сергей Олегович
ИНН 772990468496
ОГРН 319774600680644
formulaskorostisirotkin@yandex.ru
Банк АО «Тинькофф Банк»
Расчетный счет 40802810000002813023
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