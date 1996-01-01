Я понял, что хочу не только проявить себя на трассе, но и внести вклад в развитие автоспорта . Чтобы каждый человек, неравнодушный к гонкам, получил шанс реализовать себя в этой среде.



Академия S35 — это возможность научиться навыкам пилотирования, которыми обладают менее 2% водителей в мире, участвовать в автоспортивных чемпионатах и выигрывать их.